أحمد جودة - القاهرة - دعم الحرف اليدوية وتوفير فرص عمل

رئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقد المجمع الحرفي بقرية دسيا بالفيوم

قام اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بزيارة المجمع الحرفي بقرية دسيا بمحافظة الفيوم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعات التراثية والحرف اليدوية، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة في صعيد مصر.

المجمع الحرفي منصة لتنمية الصناعات الصغيرة

استمع رئيس الهيئة إلى شرح تفصيلي عن الأنشطة داخل المجمع، والذي يضم ورشًا متعددة تهدف إلى تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرات الحرفيين على إنتاج منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة وفتح أسواق جديدة محليًا ودوليًا.

استراتيجية هيئة تنمية الصعيد

أكد اللواء عمرو عبد المنعم أن المجمعات الحرفية تمثل محورًا رئيسيًا في خطة الهيئة الاستراتيجية، نظرًا لدورها الكبير في دعم الاقتصاد المحلي، والحفاظ على التراث الحرفي، وتمكين الشباب والمرأة من الاندماج في سوق العمل.

برامج تدريبية وربط بالإنتاج

أوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المجمعات عبر برامج تدريبية وتأهيلية للحرفيين، مع ربط الإنتاج بسلاسل القيمة المضافة، بما يسهم في تحقيق مردود اقتصادي واجتماعي ملموس لأبناء الفيوم.

قيادات الهيئة يرافقون الجولة

رافق رئيس الهيئة خلال الزيارة وفد من قيادات الهيئة ضم: