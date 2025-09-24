نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن ترشِّح(64)إمامًا وواعظة وإداريًّا لمنحة الماجستير والدكتوراة المجانية للعام الدراسي 2025/2026م في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رشَّحت وزارة الأوقاف عدد (64) إمامًا وواعظة وإداريًّا من العاملين بها؛ للالتحاق بمنحة الماجستير والدكتوراة المجانية للعام الدراسي 2025 /2026م، وذلك في إطار حرصها على رفع كفاءة جميع العاملين من خلال الدراسات العليا والبحث العلمي.

وللاطلاع على الأسماء، ومواعيد الاختبارات، يرجى الدخول عبر الرابط التالي:

https://awkafonline.gov.eg/news/58/5180/وزارة-الأوقاف-ترشِّح-٦٤-إمامًا-وواعظة-وإداريًّا-لمنحة-الماجستير-والدكتوراة-المجانية-للعام-الدراسي-٢٠٢٥٢٠٢٦م