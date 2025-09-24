نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: رئيس الوزراء يلتقي نظيره اليوناني ويبحثان تعزيز الشراكة الثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: رئيس الوزراء يلتقي نظيره اليوناني ويبحثان تعزيز الشراكة الثنائية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

تحيات الرئيس السيسي وتعزيز الشراكة

في مستهل اللقاء، نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز الشراكة المتميزة مع اليونان، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي، معربًا عن تطلعه لمشاركة رئيس وزراء اليونان في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

التعاون في الطاقة والربط الكهربائي

استعرض رئيس الوزراء مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (GREGY)، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، ودعامة لأمن الطاقة الأوروبي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشددًا على اهتمام مصر بتعزيز التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

دعم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

أكد مدبولي تطلع مصر لدعم اليونان في تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالجهود اليونانية في هذا الإطار، ومؤكدًا أهمية دفع محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

التعاون في العمالة الموسمية والهجرة

شدد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع بتنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان في القطاع الزراعي، وتوسيع نطاقه ليشمل قطاعات البناء والسياحة. كما أكد حرص مصر على التنسيق مع اليونان لمواجهة الهجرة غير الشرعية في إطار شامل يوازن بين الأبعاد الإنسانية والتنموية والأمنية.

موقف اليونان: دعم كامل للشراكة

من جانبه، أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر، مشيدًا بجهود التعاون المشترك، ومؤكدًا حرصه على تعزيز العلاقات الاقتصادية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، السياحة، والعمالة الماهرة، إلى جانب دعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.