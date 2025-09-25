نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ إيني تضخ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات.. مدبولي: دعم رئاسي كامل وتسريع الاستكشاف في المقال التالي

إيني تضخ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات.. مدبولي: دعم رئاسي كامل وتسريع الاستكشاف، في رسالة ثقة جديدة للاقتصاد المصري، أعلنت شركة إيني الإيطالية عزمها ضخ استثمارات ضخمة بقيمة 8 مليارات دولار في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، موجهة نحو تطوير الحقول القائمة وزيادة عمليات الاستكشاف، إلى جانب دراسة دخول مجالات جديدة مثل التعدين للعناصر المعدنية النادرة.

مدبولي: دعم رئاسي كامل لشركات البترول الأجنبية

رحّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السيد جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية، بالقرار الاستثماري الكبير، مؤكدًا أن الحكومة المصرية وبدعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، توفر بيئة آمنة ومحفزة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز.

وأشار مدبولي إلى أن استثمارات إيني تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية مع مصر، مطالبًا بتسريع وتيرة الاستكشاف وتطوير الحقول لزيادة الإنتاج وضمان أمن الطاقة.

إيني: مصر سوق واعدة وسريعة التنفيذ

أكد جويدو بروسكو أن مصر تُعد واحدة من أكثر الأسواق تميزًا في المنطقة، مشيدًا بقدرتها على تسهيل عملية الإنتاج ودخول الحقول إلى حيز التشغيل بشكل أسرع مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

وأوضح أن الشركة تُسهم اليوم بنحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعي المصري، لافتًا إلى أن الالتزام المصري بسداد مستحقات الشركاء الأجانب يمثل عاملًا رئيسيًا في تحفيز الشركات على زيادة استثماراتها.

توسع في الاستكشاف والتعدين

كشف بروسكو أن خطة إيني الجديدة لا تقتصر على تطوير حقول الغاز فحسب، بل تمتد إلى دراسة الاستثمار في قطاع التعدين وخاصة المعادن النادرة، بما يعزز من حضور الشركة في الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

شراكة في التنمية المجتمعية

لم يقتصر نشاط الشركة الإيطالية على قطاع البترول فقط، حيث أشار الرئيس التنفيذي إلى إسهامات إيني في مشروعات المسئولية المجتمعية خاصة في قطاع الصحة، دعمًا للمجتمعات المحلية التي تعمل بها.

الحكومة: التزام كامل بالشراكة

أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بدور إيني كشريك استراتيجي رئيسي في قطاع الطاقة المصري، مؤكدًا أن التعاون مع الشركة شهد توسعًا خلال السنوات الأخيرة، وأن الحكومة ملتزمة بتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات الأجنبية.