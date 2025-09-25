نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي نظيره الاردني في نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء خصوصية العلاقات المصرية-الأردنية، وما يجمع البلدين من مصير وأهداف مشتركة، مشيرا إلى أن تعزيز هذه العلاقات يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، وهو ما يستدعي تكثيف التنسيق والتشاور لمواجهة هذه التحديات بما يخدم المصالح العربية والإفريقية.

واشاد وزير الخارجية بمخرجات الدورة الـ ٣٣ للجنة العليا المشتركة والتى ترأس الوفد المصرى فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته إلى عمّان في أغسطس الماضي، مؤكدا أهمية البناء عليها وتنفيذها بشكل كامل. كما جدد الوزير عبد العاطي الترحيب بعقد اللجنة بانتظام باعتبارها رسالة واضحة على الأهمية التي يوليها البلدان لتعزيز العلاقات في ضوء التوجيهات المستمرة لقيادتيهما.

كما شدد الوزير عبد العاطي على دعم مصر الراسخ لكل ما يحفظ أمن واستقرار الأردن، مؤكدا مساندة القاهرة للإجراءات التي يتخذها الأردن لحماية سيادته وسلامة مواطنيه. وأشار كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة ومشروعات التكامل الإقليمي، مشيدًا بما تحقق في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على الموقف المصري الرافض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، محذرًا من تداعياتها الكارثية، وأكد ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع مواصلة التنسيق بين القاهرة وعمان لحشد الدعم الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.