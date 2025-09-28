عاجل- الحكومة اكتفاء ذاتي من السكر لأول مرة وطرح السلع المدعمة دون زيادات

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة اكتفاء ذاتي من السكر لأول مرة وطرح السلع المدعمة دون زيادات

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر حققت هذا العام الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر، دون الحاجة إلى استيراد أي كميات من الخارج، على عكس العام الماضي الذي شهد فجوة بلغت نحو 800 ألف طن تم استيرادها لتلبية احتياجات السوق المحلي. وأضاف أن هناك احتياطيًا إستراتيجيًا من السكر يكفي لأكثر من عام، ما يعزز استقرار السوق وضبط الأسعار.

وأشار الوزير إلى استمرار توفير السلع الأساسية على بطاقات التموين بأسعار مدعمة تقل عن أسعار الأسواق الأخرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. وأوضح أن سعر السكر التمويني ما زال ثابتًا عند 12.60 جنيه للكيلو دون أي زيادات، بجانب طرح زيت الطعام وعدد من السلع الأساسية الأخرى ضمن المنظومة التموينية بأسعار مناسبة.

ويأتي هذا في إطار خطة الدولة لتأمين مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية وتحقيق التوازن في الأسواق، بما يضمن استمرار توفير الدعم لملايين المواطنين المستفيدين من بطاقات التموين.