نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يستقبل رئيسي بنك التصدير والاستيراد الأفريقي ويبحث تعزيز التعاون الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، بقصر الاتحادية، الدكتور بنديكت أوراما، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي الحالي، المقرر انتهاء ولايته في أكتوبر 2025، والدكتور جورج إلومبي، الرئيس المرتقب للبنك والذي سيتولى المنصب حتى عام 2030؛ حضر اللقاء السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

تهنئة للرئيس المرتقب وإشادة بالإنجازات السابقة

خلال اللقاء، وجه الرئيس السيسي تهنئته للدكتور جورج إلومبي على انتخابه رئيسًا للبنك الذي تتخذ مصر من مقره الرئيسي مقرًا له، مشيدًا بجهود الدكتور بينيديكت أوراما في قيادة البنك خلال العقد الماضي.

كما أكد الرئيس على تقدير مصر للشراكة المستمرة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ودوره في تعزيز التجارة البينية داخل القارة الأفريقية وزيادة حصة إفريقيا في التجارة العالمية.

من جانبه، استعرض الدكتور جورج إلومبي رؤيته وخططه لتطوير البنك وتعزيز دوره الاقتصادي داخل القارة، بينما قدم الدكتور أوراما أبرز الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته، ومن أبرزها المساهمة في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، مؤكدًا استمرار البنك في أداء دوره الفاعل خلال فترة رئاسة إلومبي.

دعم التنمية الاقتصادية والتجارة البينية في إفريقيا

أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء محورية دور البنك في دعم قدرات الدول الأفريقية على تعزيز أنشطة التصنيع وتنمية صادراتها، وتذليل العقبات الهيكلية بما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدول الأفريقية، وزيادة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، ودعم جهود الدول في تحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة 2063 للتنمية في إفريقيا.

كما استعرض مسئولا البنك نشاطات البنك الرامية إلى دفع معدلات التجارة بين الدول الأفريقية، وتسهيل التصنيع وتنمية الصادرات وزيادة التمويل المتاح للأعمال التجارية، مؤكدين أهمية التعاون مع مصر في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

دور مصر في تعزيز الاقتصاد الأفريقي وجذب الاستثمارات

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي تناول جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك دعم صادراتها إلى الدول الأفريقية الشقيقة، وتوطين الصناعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نظرًا لما تمتلكه مصر من فرص هائلة في مختلف المجالات. كما تم بحث فرص تعزيز التعاون بين مصر والبنك وزيادة مساهمته في المشروعات التنموية.

من جانبه، أشاد محافظ البنك المركزي بدور البنك الأفريقي في دعم المشاريع الكبرى بمصر، مؤكدًا حرص البنك المركزي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، خاصة مع كونه أكبر مساهم في رأسمال البنك، بالإضافة إلى مساهمة خمس بنوك تجارية مصرية أخرى.

تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستفادة من التجربة المصرية

رحب مسئولا بنك التصدير والاستيراد الأفريقي بمواصلة استكشاف فرص التعاون مع مصر، مؤكدين تقديرهم لما حققته مصر من نمو اقتصادي ملحوظ رغم التحديات، وزيادة معدلات الصادرات، وجذب الاستثمارات، خصوصًا بعد تنفيذ مشروعات واسعة في البنية التحتية.