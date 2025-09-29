نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة لمتابعة خطط التنمية العمرانية، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات الجاري تنفيذها في مختلف المدن.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمدن الجديدة باعتبارها قاطرة للتنمية العمرانية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه المدن تستوعب الزيادة السكانية، وتوفر فرص عمل جديدة، وتفتح مجالات للاستثمار المحلي والأجنبي.

وشدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، خاصة ما يتعلق بملفات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات التعليمية والصحية، بما يحقق جودة حياة أفضل للمواطنين.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق بين أجهزة المدن الجديدة والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتذليل أي تحديات على أرض الواقع، موضحًا أن هناك متابعة دورية من مجلس الوزراء لمعدلات التنفيذ في كل مدينة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة أصبحت نموذجًا للتنمية المستدامة، وأن الدولة مستمرة في دعم هذه التجربة لتكون مراكز حضارية واقتصادية جاذبة للاستثمار والسكان على حد سواء.