عاجل- محمد بن زايد: بيئة الأعمال في مصر تتطور بسرعة ودعم مشترك لمبادرة ترامب بشأن غزة

أحمد جودة - القاهرة - محمد بن زايد: بيئة الأعمال في مصر تتطور بسرعة ودعم مشترك لمبادرة ترامب بشأن غزة

ثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور متسارع، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. كما تناولت المباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة، حيث أكد الزعيمان دعمهما لمبادرة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب وتهيئة الطريق نحو سلام شامل ودائم.

إشادة إماراتية بمناخ الاستثمار في مصر

أكد الشيخ محمد بن زايد أن مصر تشهد طفرة نوعية في مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن بيئة الأعمال تتطور بسرعة ملحوظة، بما يعكس نجاح الجهود المصرية في تقوية البنية التحتية وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والدولية، خاصة الإماراتية.

تعزيز التعاون الاقتصادي

أشاد الجانبان بمستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم خطط التنمية في البلدين.

دعم مبادرة ترامب بشأن غزة

بحث الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعربا عن ترحيبهما بالمبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب، مؤكدين أهمية دعم هذه الجهود بما يمهد الطريق لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة، ويضع حدًا لمعاناة المدنيين.