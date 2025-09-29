عاجل- الحكومة تمضي في تنفيذ خطة "تصدير العقار" وتكثّف الترويج الخارجي لجذب العملة الصعبة

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تمضي في تنفيذ خطة "تصدير العقار" وتكثّف الترويج الخارجي لجذب العملة الصعبة

الحكومة تمضي في تنفيذ خطة "تصدير العقار" وتكثّف الترويج الخارجي لجذب العملة الصعبة، في إطار جهود الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي وتنشيط السوق العقارية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بمشاركة أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين.

خطة زمنية لتطبيق منظومة "تصدير العقار"

استعرض الاجتماع خطة زمنية لتطبيق منظومة "تصدير العقار" عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدد من المدن، من خلال منصة إلكترونية متخصصة تتيح للمستثمرين والمشترين الأجانب نافذة موحدة لتسهيل إجراءات الشراء والتسجيل، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وزيادة تدفق العملة الصعبة.

الترويج الخارجي للعقار المصري

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف الترويج للعقار المصري بالخارج أولوية قصوى، لما له من أثر مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل الإقبال المتزايد على شراء الوحدات العقارية المصرية، خاصة في المناطق الساحلية.

تسهيل إجراءات التسجيل العقاري

تناول الاجتماع أيضًا الجهود المبذولة لتبسيط إجراءات التسجيل العقاري سواء للمصريين أو الأجانب، بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وذلك لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، وفتح آفاق أوسع أمام تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية.