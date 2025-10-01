نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مؤتمر صحفي لماسبيرو.. الوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل مواعيد وإجراءات انتخابات البرلمان المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي اجتماعا هاما صباح يوم السبت الموافق الرابع من أكتوبر 2025، لمناقشة التقرير النهائي الذى أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

ويعقب هذا الاجتماع مؤتمرًا صحفيا تعقده الهيئة في الثانية ظهرًا بمسرح التليفزيون المصري بمبني ماسبيرو لإعلان الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب.

وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية والدولية لحضور وقائع هذا المؤتمر.

إجراءات الترشح والمستندات المطلوبة للانتخابات البرلمانية

أوضح القانون أن طلبات الترشح تقدم كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة في الدائرة الانتخابية، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويجب أن يُرفق بالطلب المستندات التالية:

سيرة ذاتية تفصيلية للمرشح تشمل خبراته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية.

بيان يوضح كونه مستقلًا أو منتميًا لحزب معين مع ذكر اسم الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.

صورة من المؤهل الدراسي.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء.

إيصال إيداع 30 ألف جنيه كتأمين في خزينة المحكمة الابتدائية المختصة.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة لإثبات توافر الشروط القانونية.