أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل مؤتمر ماسبيرو المرتقب وجدول انتخابات مجلس النواب 2025

عاجل.. القاضي حازم بدوي يترأس اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات لاعتماد تقرير البرلمان وإعلان الجدول النهائي.. بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات مرحلة جديدة من استعداداتها للاستحقاق النيابي المقبل، حيث يعقد مجلس إدارتها برئاسة المستشار القاضي حازم بدوي اجتماعًا حاسمًا صباح السبت 4 أكتوبر 2025، لاعتماد التقرير النهائي المقدم من الجهاز التنفيذي للهيئة حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية الخاصة بـ انتخابات مجلس النواب.

مؤتمر صحفي في ماسبيرو لإعلان التفاصيل

وعقب الاجتماع مباشرة، تنظم الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا موسعًا في الثانية ظهرًا بمسرح التليفزيون المصري في ماسبيرو، يتم خلاله الكشف الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية. ومن المنتظر أن يشمل المؤتمر إعلان مواعيد فتح وغلق باب الترشح، فترة الدعاية الانتخابية، أيام التصويت داخل مصر وخارجها، وكذلك مواعيد جولة الإعادة.

إجراءات لوجستية وتنظيمية جديدة

التقرير المقرر اعتماده يتضمن مجموعة من التحديثات التي تستهدف تسهيل العملية الانتخابية، أبرزها:

خطة إعادة توزيع اللجان الانتخابية بما يتماشى مع الكثافة السكانية في المدن والقرى.

توفير خدمات خاصة لذوي الاحتياجات وكبار السن لضمان مشاركتهم الكاملة.

إدخال أنظمة إلكترونية متطورة لتسريع إعلان النتائج وتقليل الأخطاء.

تعزيز آليات المراقبة والتأمين داخل اللجان لتحقيق أعلى درجات الشفافية.

حضور إعلامي واسع ومشاركة المجتمع المدني

دعت الهيئة الوطنية جميع وسائل الإعلام المصرية والعالمية لحضور وقائع المؤتمر ومتابعة تفاصيل الإعلان من قلب ماسبيرو. كما ستسمح لممثلي منظمات المجتمع المدني والجهات الدولية المعتمدة بمراقبة الانتخابات، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة والمصداقية في كل مراحل العملية.

أهمية الإعلان المرتقب

يأتي هذا المؤتمر وسط حالة من الترقب في الشارع السياسي المصري، حيث ينتظر الناخبون والأحزاب على حد سواء الجدول النهائي الذي سيحدد خريطة المنافسة البرلمانية المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات مشاركة موسعة تعكس حيوية المشهد السياسي، مع تنوع ملحوظ في المرشحين المستقلين والحزبيين.