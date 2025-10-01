نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يعلن إطلاق مؤتمر CUAI NEXUS 2025 للذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، خلال مؤتمر صحفي موسع عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، عن انطلاق المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي تحت عنوان CUAI NEXUS 2025، الذي تنظمه جامعة القاهرة باعتباره منصة غير مسبوقة لمد الجسور بين القطاع الأكاديمي والصناعة، ومواجهة التحديات العالمية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف المجالات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن المؤتمر يمثل تتويجًا لجهود الجامعة في مجال الذكاء الاصطناعي على مدار السنوات الأخيرة، إذ كانت الجامعة أول مؤسسة أكاديمية على مستوى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط تطلق استراتيجية جامعية متكاملة للذكاء الاصطناعي، انسجامًا مع رؤية مصر 2030، ومع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أعلنها وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور في مارس 2023.

أربعة محاور رئيسية للاستراتيجية

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي قامت على أربعة محاور رئيسية تمثل الركائز الأساسية لبناء مستقبل معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا، وهي:

تطوير التعليم وإنتاج المعرفة من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية وإتاحة مقررات إلزامية للطلاب. تحفيز البحث العلمي وتشجيع ثقافة الإتقان بما يضمن إنتاج بحوث تطبيقية ذات صلة بالاحتياجات المجتمعية والصناعية. نشر الوعي المجتمعي لتعريف المجتمع بأهمية الذكاء الاصطناعي وأثره في التنمية المستدامة. تعزيز القدرات الإدارية ورفع كفاءة الأداء بما يعزز من تنافسية الجامعة إقليميًا ودوليًا.

خطوات عملية نحو التنفيذ

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة قطعت شوطًا كبيرًا في تفعيل هذه الاستراتيجية عبر حزمة من المبادرات والقرارات النوعية، منها إدراج مقرر الذكاء الاصطناعي كمتطلب جامعي إلزامي لجميع الطلاب، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لأعضاء هيئة التدريس بهدف رفع كفاءتهم في التعامل مع التقنيات الحديثة، وإطلاق منصة متخصصة للذكاء الاصطناعي داخل الجامعة تتيح محتوى علميًا وتدريبيًا متنوعًا للطلاب والباحثين.

كما أشار إلى أن الجامعة نظمت عشرات الفعاليات العلمية والندوات التوعوية التي شهدت مشاركة آلاف الطلاب والباحثين، بجانب استحداث جائزة جامعة القاهرة لأفضل البحوث العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي، تشجيعًا للابتكار والبحث التطبيقي في هذا المجال الحيوي.

مؤتمر CUAI NEXUS 2025: منصة للربط بين العلم والصناعة

وعن المؤتمر الدولي CUAI NEXUS 2025، أوضح الدكتور عبدالصادق أنه يشكل حدثًا فارقًا في مسيرة الجامعة، إذ يهدف إلى خلق حالة من التكامل بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كقوة فاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن التحضير للمؤتمر بدأ منذ أكثر من عام كامل، حيث جرى تشكيل لجان علمية وتنظيمية من كبار الأساتذة والخبراء للإعداد له بما يليق بتاريخ وعراقة جامعة القاهرة. وأضاف: "حرصنا أن يكون المؤتمر ليس مجرد حدث أكاديمي، بل منصة استراتيجية قادرة على صياغة سياسات وتوجهات تخدم الاقتصاد الوطني وتدفع بعجلة التنمية المستدامة."

برنامج ثري بـ 32 جلسة حوارية

كشف رئيس الجامعة أن المؤتمر يتضمن أكثر من 32 جلسة حوارية تحت عنوان Nexus Panels، تناقش موضوعات استراتيجية ترتبط بأولويات الدولة المصرية في مجالات التعليم والصناعة والصحة والاقتصاد. وأوضح أن بعض هذه الجلسات سيحضرها وزراء وكبار مسؤولي الدولة، فيما ستُعقد جلسات أخرى بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة مثل الآداب والهندسة والعلوم.

وأكد أن هذه الجلسات ستشكل فرصة لمناقشة قضايا مثل التكنولوجيا المالية، ريادة الأعمال، التطوير الصناعي، والاعتبارات الأخلاقية والقانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن شمولية الطرح وتنوع زواياه.

معرض ابتكار ومساحة للمشروعات الناشئة

وأوضح الدكتور عبدالصادق أن المؤتمر سيشهد تنظيم معرض ابتكار تشارك فيه كبرى الشركات التكنولوجية العالمية والمحلية، إلى جانب الشركات الناشئة التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. وسيتيح المعرض فرصة للطلاب والباحثين للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال، إضافة إلى توفير منصة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين.

مسابقة كبرى للطلاب ومشروعات ريادية

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المؤتمر يتوج سلسلة من الفعاليات التحضيرية التي شملت مسابقة كبرى للابتكار انطلقت منذ أغسطس الماضي، شارك فيها 98 فريقًا طلابيًا من مختلف كليات الجامعة، وتمت تصفيتهم عبر مراحل تحكيم دقيقة إلى 26 فريقًا فقط، سيعرضون مشاريعهم أمام لجان التحكيم والجمهور خلال فعاليات المؤتمر.

وأكد أن هذه المشروعات لا تقتصر على أفكار نظرية، بل تتضمن تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ في قطاعات مثل الصحة والتعليم والطاقة والنقل، بما يعكس مستوى الإبداع والابتكار لدى طلاب جامعة القاهرة.

أول شركة جامعية ناشئة في مصر

وفي إطار تعزيز البعد الاقتصادي للاستراتيجية، أعلن الدكتور عبدالصادق أن جامعة القاهرة أطلقت في يناير 2025 أول شركة ناشئة تابعة لها متخصصة في إدارة واستثمار مخرجات الأبحاث العلمية والمشروعات الطلابية. وأوضح أن هذه الشركة تمثل نقلة نوعية في علاقة الجامعة بالمجتمع والصناعة، حيث تهدف إلى تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية مضافة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية مصر في الأسواق العالمية.

مخرجات المؤتمر وتوصياته

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مؤتمر CUAI NEXUS 2025 لا يستهدف فقط عقد الجلسات والمعارض، بل يسعى إلى الخروج بتوصيات استراتيجية قابلة للتنفيذ، تشمل سياسات شاملة للتعامل مع الفرص والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، في مجالات مثل التعليم والصناعة والخدمات الصحية والمالية.

وأضاف أن الجامعة تتطلع من خلال هذه التوصيات إلى تقديم نموذج ملهم للجامعات المصرية والعربية في كيفية توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع، والمساهمة في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي على المستويين الوطني والإقليمي.

جامعة القاهرة وريادة المستقبل

واختتم الدكتور محمد سامي عبدالصادق حديثه بالتأكيد على أن جامعة القاهرة ماضية في ترسيخ دورها كمنارة علمية وفكرية رائدة في المنطقة، وقال: "نحن لا نكتفي بالتعليم والبحث العلمي داخل القاعات الدراسية، بل نسعى لأن تكون جامعة القاهرة شريكًا حقيقيًا في بناء اقتصاد المعرفة، وأن تكون منصة لتخريج أجيال قادرة على المنافسة عالميًا وقيادة المستقبل."