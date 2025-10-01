عاجل- رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: مشاركة أهالي المنطقة أساس نجاح خطة التطوير والجميع مستفيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي، بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث أكد أهمية المشروع ودوره في تعزيز مكانة المنطقة الأثرية بالأهرامات، نظرًا لطابعها التاريخي والحضاري الفريد.

أهمية المشروع ودور الدولة

شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لإعادة إحياء منطقة نزلة السمان بما يتكامل مع منطقة الأهرامات، وبهدف زيادة أعداد السائحين وتحسين الخدمات السياحية، مع الحفاظ على المواقع الأثرية من خلال تحقيق دخل مستدام. وأكد أن المشروع سيكتسب أهمية إضافية مع افتتاح المتحف المصري الكبير، ما يجعل نزلة السمان واحدة من أبرز المقاصد السياحية عالميًا.

مشاركة المجتمع المحلي في التطوير

أكد مدبولي أن خطة الإحياء ترتكز على المشاركة المجتمعية مع سكان المنطقة، مشيرًا إلى أن الجميع مستفيد من التطوير، وعلى رأسهم أهالي نزلة السمان، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.

الرؤية الاستراتيجية لمخطط التطوير

استعرض المهندس محمد الخطيب، استشاري المشروع، رؤية التطوير التي تبنتها الدولة منذ عام 2024، مؤكدًا أن الهدف بحلول عام 2030 هو دمج نزلة السمان في تجربة زيارة الأهرامات، عبر:

تطوير وجهة سياحية مجتمعية متكاملة مع هضبة الأهرامات.

تعزيز السياحة المستدامة وتوسيع الطاقة الاستيعابية الفندقية.

الحفاظ على المواقع الأثرية عبر توليد دخل مستدام.

إشراك المجتمع المحلي في الأنشطة التجارية والسياحية.

تطوير البنية التحتية وإدارة المخلفات.

أهداف إعادة الإحياء العمراني

وأوضح الخطيب أن الرؤية الاستراتيجية تعتمد على تحقيق التوازن بين الحفاظ على القيمة الأثرية للموقع، والتأهيل العمراني للمنطقة، وتشمل: