نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوت الخليج" يسائل رئيس جامعة القاهرة: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل التعليم الجامعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت جريدة دوت الخليج سؤالًا إلى الدكتور محمد سامي، رئيس الجامعة، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة CUAI NEXUS 2025، الذي يقام تحت شعار "Bridging Academia & Industry" ليكون منصة استراتيجية تربط بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الصناعة،

"إلى أي مدى يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة رئيسية في إعادة تشكيل التعليم الجامعي داخل الكليات، وتحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والعملي؟"

وأكد الدكتور سامي في رده أن المؤتمر، المقرر انعقاده يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، سيشهد حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والخبراء، ويشمل العديد من الورش المتخصصة التي تركز على تطوير البرامج التعليمية داخل الكليات. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة المناهج العلمية بما يحقق الدمج بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أنه سيترأس إحدى الورش الأساسية بالمؤتمر، بهدف مناقشة آليات الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديث المناهج، بما يسهم في تخريج أجيال قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل وتحقيق التكامل بين مخرجات الجامعات واحتياجات الصناعة، دعمًا لتوجه الدولة نحو بناء اقتصاد المعرفة في إطار رؤية مصر 2030.