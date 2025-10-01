نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس مستشفيات جامعة القاهرة: خطط تطوير شاملة ورفع المخزون الطبي لمواجهة الطوارئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة اجتماعه الشهري لشهر سبتمبر 2025، يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر، بقاعة علي باشا إبراهيم بكلية طب قصر العيني، برئاسة الأستاذ الدكتور حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبحضور الأستاذ الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي للمستشفيات، والسادة نواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات، إلى جانب الأستاذ الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء طبيب نبيل فكري أمين عام المجلس العلمي ورئيس قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

تهنئة بانتصارات أكتوبر وتكليفات جديدة

استهل المجلس أعماله بتقديم التهنئة للشعب المصري وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة بمناسبة قرب حلول الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أنها مناسبة وطنية خالدة تبقى دائمًا مصدر إلهام لبذل مزيد من الجهد والإخلاص في خدمة الوطن.

كما هنأ المجلس الدكتور حسام حسني لتعيينه مديرًا تنفيذيًا للمستشفيات، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس الذين صدرت لهم تكليفات جديدة، بينهم:

د. أحمد محمد طلعت مستشارًا لعميد الكلية لشؤون المستشفيات.

مستشارًا لعميد الكلية لشؤون المستشفيات. د. هشام زايد عبد الفتاح قائمًا بأعمال مدير مستشفى المنيل الجامعي التخصصي.

قائمًا بأعمال مدير مستشفى المنيل الجامعي التخصصي. د. ديفيد ظريف صبحي نائبًا لمدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد للشؤون المالية والإدارية.

نائبًا لمدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد للشؤون المالية والإدارية. د. أحمد جميل عبد اللطيف نائبًا لمدير مستشفى الاستقبال والطوارئ.

توجيهات صارمة بشأن الانضباط وضوابط غرف العمليات

شدّد د. حسام صلاح على ضرورة الانضباط داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أن أي تغيير أو تعديل في المنشآت يجب أن يمر عبر سلسلة إدارية واضحة تبدأ بلجنة إدارية وتنتهي بقرار مجلس الإدارة.

وأكد ضرورة الالتزام بضوابط غرف العمليات، واعتبار حماية المرضى من العدوى مسؤولية أولى للفرق الطبية، واصفًا تلك القواعد بـ "الخطوط الحمراء".

قوائم الانتظار والطاقة الاستيعابية

استعرض المجلس مؤشرات قوائم الانتظار، حيث أظهرت البيانات ارتفاع العمليات الجراحية بنسبة 4.5% عن شهر يوليو. وأوضح د. حسام حسني أن هذا الملف يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب مزيدًا من التنسيق لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

كما شدّد د. حسام صلاح على ضرورة تفعيل دراسة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وإعادة توزيع الحالات بما يضمن جودة الخدمة وتحقيق التوازن في الموارد.

المخزون الطبي والدوائي

استعرض د. حسام حسني تقريرًا بيّن أن المخزون الحالي من المستلزمات الطبية يكفي لثلاثة أشهر. بينما طالب د. حسام صلاح بضرورة رفع المخزون ليكفي ستة أشهر على الأقل لضمان استمرارية تقديم الخدمات حتى في الظروف الطارئة.

خطة تطوير الأداء والتوسع في الخدمات

طالب المجلس جميع المستشفيات بتقديم تقارير تفصيلية شهرية تتضمن رؤية واضحة لتطوير الأداء وخطة مستقبلية للتوسع في الخدمات، على أن يتم تجميع هذه الرؤى ورفعها خلال شهر لتشكيل خريطة تطوير شاملة لمستشفيات جامعة القاهرة.

إنجازات الأشهر الماضية

استعرض المجلس عددًا من الإنجازات، أبرزها:

توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتطوير مركز رعاية الحالات الحرجة.

لتطوير مركز رعاية الحالات الحرجة. تطوير غرف العمليات ومحطة الغازات بمستشفى الاستقبال والطوارئ 185.

افتتاح وحدة رعاية مركزة جديدة بمستشفى الأطفال "أبو الريش الياباني".

تنفيذ مشروع الميكنة الكاملة للمعمل الرئيسي لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية وتطوير وحدة أمراض الدم.

فعاليات واعتمادات دولية

اطّلع المجلس على المشاركة في احتفالية اليوم العالمي لسلامة المريض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وزيارة لجنة الاعتماد التابعة للمجلس العربي لقسم الأورام لاعتماد البرنامج التدريبي لتخصص طب الأورام.

دعم مجتمعي وتبرعات

وافق المجلس على عدد من التبرعات والدعم المجتمعي المقدمة للمستشفيات خلال شهر سبتمبر.

وفي ختام الجلسة، وجّه د. حسام صلاح الشكر للحضور على جهودهم، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير منظومة المستشفيات بما يحقق أفضل خدمة طبية للمرضى.