نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتابع خطوات تنفيذ "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" ويوجه بوضع برنامج تنفيذي شامل للسنوات الخمس المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يتابع خطوات تنفيذ "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" ويوجه بوضع برنامج تنفيذي شامل للسنوات الخمس المقبلة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".

توجيهات رئيس الوزراء

أكد رئيس الوزراء أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطارًا متكاملًا لضمان استدامة عمليات التنمية، من خلال ما تتضمنه من سيناريوهات تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.

وجّه مدبولي بضرورة الانتهاء من المناقشات بين الخبراء والمختصين لوضع برنامج تنفيذي تفصيلي يحدد مهام الوزارات المختلفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

جهود وزارة التخطيط

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطوات التي تم تنفيذها عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية، مشيرة إلى إتاحة فصولها على منصة "شارك"، وإطلاق حوار مجتمعي موسع بمشاركة الخبراء الاقتصاديين، والقطاع الخاص، والبرلمانيين، وممثلي الأحزاب، والكتاب والمفكرين.

أوضحت أن ذلك الحوار سيسهم في إعداد الإصدار الثاني من السردية متضمنًا المقترحات والتوصيات التي جرى التوافق عليها.

الخطة القومية للتنمية المستدامة

عرضت وزيرة التخطيط منهجية ومراحل إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل (2026/2027 – 2029/2030)، باعتبارها أول خطة تنفيذية متكاملة مستمدة من السردية الوطنية.

أشارت إلى أن الخطة تتماشى مع الإطار الموازني وتعتمد على منهجية البرامج والأداء، بما يتيح توجيه الموارد نحو أولويات محددة وقابلة للقياس، ويعزز فاعلية الإنفاق العام لتحقيق نتائج تنموية ملموسة.

تطوير منهجية إعداد الخطة

أوضحت المشاط أن تطوير منهجية إعداد الخطة يتضمن: