نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون ثلاثى بس جامعات الدلتا التكنولوجية والمنوفية وموريال بكندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور السيد عبدالعظيم العجوز رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور بلال احمد، الدكتور مجدى عبدالستار،والدكتور الخطيب كمال أساتذة بقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية بمنوف، ومن مجموعة عجلان لخدمات الطاقة المهندس محمود زهران مدير شركة مايسك سولار بالمجموعة،المهندس سعيد مدير مبيعات، والأستاذة هاجر احمد مسئولة تطوير الأعمال، بحضور الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة، الدكتور احمد الصاوى عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور عمرو عبدالهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة،تمهيدا لتوقيع تعاون مشترك فى مجال الطاقة المتجددة والتدريب.

يأتى ذلك فى إطار حرص الجامعة على تعزيز البحث العلمي وتطوير حلول عملية لمستقبل الطاقة المستدامة، وإعداد بحوث في مجال الطاقة المتجددة؛ بهدف توحيد الجهود البحثية والأكاديمية في تطوير تقنيات متقدمة تسهم في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي هذا التعاون ليشمل مجالات متعددة، أبرزها: الطاقة الشمسية، الهيدروجين الأخضر، وتخزين الطاقة، إضافة إلى التدريب المتخصص للباحثين والطلاب، تبادل الخبرات العلمية والعملية، تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتنفيذ مشروعات مشتركة قابلة للتطبيق الصناعي؛بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو التحول إلى اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة.

ومن جانبه، اكد الدكتور السيد العجوز رئيس الجامعة ان هذا التعاون يُجسّد الدور المحوري للجامعات في خدمة قضايا المجتمع، ويؤكد أن البحث العلمي هو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى ان هذا التعاون يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب والباحثين للتفاعل مع أحدث التقنيات العالمية في مجال الطاقة المتجددة.

واضاف الدكتور العجوز ان هذا التعاون سيمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات التدريبية، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة تحديات التغير المناخي، ويوفر حلولًا عملية لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة بأساليب صديقة للبيئة.

واختتمت الزيارة بتفقد وفد الزيارة معامل الطاقة الجديدة والمتجددة الموجودة بالجامعة واثنى وفد الزيارة على تجهيزات المعامل والتى تواكب الجامعات العالمية وتناسب التعليم التكنولوجي،مؤكدين على أهمية هذا التعاون في تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية، تساهم في بناء مجتمع معرفي متطور ودعم مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الطاقة المتجددة.