نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال عبدالرحيم يدعم صحفيي الوفد في اعتصامهم لتطبيق الحد الأدنى للأجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، على زيارة مقر اعتصام العاملين بجريدة وبوابة الوفد من داخل الحزب،

وأعلن تأييده ودعمه الكامل لمطلبهم القانوني والإنسانية للصحفيين والإداريين، وهو تطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة بشكل رسمي على جميع الجهات.

كما تضامن مع الزملاء نقيب الصحفيين خالد البلشي، ورؤوف خليفة رئيس لجنة التسويات، وحسين الزناتي وكيل أول النقابة، وإيمان عوف رئيس لجنة الحريات، ومحمود كامل رئيس اللجنة الثقافية.

وأكشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن دعوة المجلس لعقد اجتماعه، الأحد المقبل، من مقر اعتصام الزملاء داخل الحزب.

وكان صحفيو جريدة وبوابة الوفد، أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح منذ صباح أمس الثلاثاء، مطالبين رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب الالتزام بتطبيق القانون وإقرار الحد الأدنى للأجور.

واتخذت اللجنة النقابية كافة الإجراءات القانونية لحماية المعتصمين، كما تم مخاطبة نقابة الصحفيين، والنقابة العامة، والجهات الأمنية بهذا الاعتصام.

ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الإضراب الجزئي ثم يتبعه الإضراب العام في مقر المؤسسة بالقاهرة، وكافة محافظات الجمهورية، وسوف تتخذ كافة العقوبات لمن يخرج عن هذا الإضراب.

ويواصل صحفيو جريدة وموقع الوفد اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث دخل الصحفيين والإداريين بالمؤسسة في اعتصام مفتوح، أمس 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على مماطلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، في تنفيذ وعوده بتطبيق الحد الأدنى، وهي الوعود التي كررها في لقاءات مع اللجنة النقابية والعاملين، وكذلك في تصريحات تليفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى من جريدة الوفد بتاريخ 9 أبريل 2025.

وألزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.