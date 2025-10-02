نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم توضح ضوابط تسليم الكتب للطلاب المحولين بين الإدارات التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب الذين يتم تحويلهم من إدارة تعليمية إلى أخرى، يتسلمون الكتب المدرسية من المدارس التي تم تحويلهم منها، وليس من المدارس التي تم تحويلهم إليها.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم عملية تسليم الكتب المدرسية وضمان وصولها إلى مستحقيها وفق القواعد المعمول بها، مع مراعاة تسجيل جميع بيانات الطلاب بشكل دقيق داخل المدارس الأصلية قبل إتمام إجراءات التحويل.

وشددت الوزارة على أن الإدارات التعليمية والمدارس ملتزمة بتنفيذ هذه التعليمات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وعدم حدوث أي معوقات أمام الطلاب المحولين.