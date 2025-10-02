نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مواجهة التحديات الجيوسياسية بالبحر الأحمر.. مجلس الوزراء يستعرض الصمود والتطور المستمر لقناة السويس (إنفوجراف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات التي سلطت الضوء على الصمود والتطور المستمر لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم شرايين التجارة الدولية، وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية بالبحر الأحمر.

قناة السويس.. شريان عالمي يتحدى التحديات

أكدت الإنفوجرافات أن قناة السويس استطاعت أن تثبت للعالم قدرتها على الصمود والمرونة في مواجهة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث أشادت المؤسسات الدولية بأدائها، خاصة مع حرص هيئة القناة على تقديم حوافز وخدمات ملاحية متنوعة تجذب أكبر شركات الشحن العالمية.

أشارت منصة Offshore Energy إلى أن القناة نجحت في مواجهة الاضطرابات الناجمة عن الهجمات في البحر الأحمر لمدة عامين متتاليين تقريبًا، مع إعادة توجيه حركة المرور التجارية.

فيما أوضحت Lloyd’s List أن هيئة القناة أطلقت حملة ترويجية واسعة النطاق، تضمنت خصومات تصل إلى 15% على رسوم عبور سفن الحاويات.

مؤشرات الملاحة.. نمو متواصل

أظهرت البيانات تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الملاحة بالقناة خلال النصف الأول من 2025:

ارتفاع أعداد السفن العابرة بنسبة 3.1% لتصل إلى 3074 سفينة بالربع الثاني، مقارنة بـ 2981 سفينة بالربع الأول.

زيادة الحمولات الصافية بنسبة 6% لتصل إلى 122.5 مليون طن خلال الربع الثاني.

تعديل 661 سفينة لمسارها للعبور بالقناة بدلًا من رأس الرجاء الصالح.

ارتفاع الإيرادات بنسبة 8.3% لتصل إلى 975.8 مليون دولار مقارنة بـ 901.2 مليون دولار في الربع الأول.

كما تقدمت مصر 3 مراكز عالمية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن "الأونكتاد"، لتحتل المركز الـ19 عالميًا في الربع الثاني من 2025.

نجاحات استثنائية في العبور

شهدت قناة السويس خلال عام 2025 عددًا من العبور الاستثنائي، أبرزها:

عبور الحفار "ADMARINE260" في عملية غير تقليدية (فبراير 2025).

عبور ناقلة البترول "CHRYSALIS" في أول رحلة لها منذ يوليو 2024.

عبور سفينة الحاويات العملاقة "CMA CGM JULES VERNE" بحمولة كلية بلغت 180 ألف طن (يونيو 2025).

التطوير والتوسع.. رؤية نحو المستقبل

استعرضت الإنفوجرافات إنجازات هيئة قناة السويس في تطوير القطاع الجنوبي بشقيه "التوسعة والازدواج"، والذي وفر:

زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28%.

تقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن.

رفع الطاقة الاستيعابية بمعدل من 6 إلى 8 سفن إضافية.

كما انضم للأسطول البحري للقناة 24 وحدة بحرية جديدة حتى أبريل 2025.

وأطلقت القناة خدمات مبتكرة مثل:

جمع وإزالة مخلفات السفن تمهيدًا لإعلان القناة الخضراء بحلول 2030.

خدمات الإنقاذ والإسعاف البحري.

مكافحة التلوث.

صيانة وإصلاح السفن.

التزود بالوقود وتبديل الأطقم البحرية.

حوافز جديدة للسفن العملاقة

قدمت الهيئة حوافز تشجيعية جديدة بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن، وذلك خلال الفترة من 15 مايو حتى 31 ديسمبر 2025، دعمًا لجذب حركة الملاحة العالمية.

في مواجهة التحديات الجيوسياسية بالبحر الأحمر.. مجلس الوزراء يستعرض الصمود والتطور المستمر لقناة السويس (إنفوجراف)

أثبتت قناة السويس أنها ليست فقط ممرًا مائيًا استراتيجيًا، بل نموذج عالمي للصمود والتكيف مع الأزمات، مع استمرارها في التطوير والتوسع بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، ويعزز مكانة مصر على خريطة الملاحة الدولية.