نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الحكومة توافق على 3 قرارات مهمة في اجتماعها الأسبوعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على عدد من القرارات المهمة في مجالات الاستثمار، التعليم العالي، والتنمية المحلية، وذلك في إطار خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم البنية التحتية والبحث العلمي.

اعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار

وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (114) المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2025، والمتعلقة بثلاثة موضوعات استثمارية.

مقر جديد لديوان محافظة المنوفية

كما أقر مجلس الوزراء طرحًا عامًا لتنفيذ مقر جديد لديوان عام محافظة المنوفية، وذلك عقب صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية، والتي أوصت بضرورة إزالة المبنى الحالي بشكل عاجل حفاظًا على السلامة العامة.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

وافق المجلس أيضًا على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بما يسمح لمجلس جامعة مدينة السادات، بناءً على طلب مجلس كلية التكنولوجيا الحيوية، بمنح درجات علمية ودبلومات متخصصة.

الدرجات العلمية الجديدة

درجة بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية في التخصصات المبينة باللائحة الداخلية، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية بشرط حصول الطالب على بكالوريوس من كلية عملية مناسبة أو على دبلوم الدراسات العليا في ذات التخصص، مع متابعة الدراسة لمدة عامين على الأقل.

درجة دكتوراه الفلسفة في التكنولوجيا الحيوية للطلاب الحاصلين على درجة الماجستير، مع الالتزام ببحوث مبتكرة لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

دبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الحيوية للحاصلين على بكالوريوس من الكليات العملية أو ما يعادلها، مع متابعة الدراسة لسنتين على الأقل.

تحويل معهد بحوث الهندسة الوراثية إلى كلية التكنولوجيا الحيوية

وتضمن مشروع القرار تعديل مسمى معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات ليصبح كلية التكنولوجيا الحيوية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

أهداف التحويل

تعزيز البحث العلمي لخدمة المجتمع والمساهمة في حل المشكلات الصناعية.

دعم خطة الدولة في إنشاء مناطق صناعية بالمنطقة المحيطة بمدينة السادات.

تنفيذ أبحاث تطبيقية ودراسات واستشارات متخصصة في مجالات التكنولوجيا الحيوية.

تخريج كوادر مؤهلة عالميًا قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

المساهمة في الاقتصاد المعرفي عبر برامج تعليمية وبحثية متطورة.