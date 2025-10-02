نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة توافق على تدشين ديوان جديد لمحافظة المنوفية وإزالة المبنى القديم بشكل عاجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقته على قيام محافظة المنوفية بطرح عام لتنفيذ مقر جديد لديوان عام المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل الإداري.

إزالة المبنى القديم حفاظًا على السلامة العامة

جاءت هذه الخطوة بعد صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بضرورة إزالة المبنى الحالي بشكل عاجل، إضافة إلى توصية اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية، التي أكدت خطورة استمرار المبنى القائم على العاملين والمترددين عليه.

خطوة نحو تطوير الخدمات بالمحافظة

يأتي تدشين المبنى الجديد ليعكس توجه الدولة نحو تطوير المقرات الحكومية وتوفير بيئة عمل حديثة ومتكاملة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة المنوفية، وضمان سلامة العاملين بعد إزالة المبنى القديم الآيل للسقوط.