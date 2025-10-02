نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مجلس النواب يوافق على اعتراض رئيس الجمهورية على مواد بقانون الإجراءات الجنائية ويشكل لجنة خاصة لدراستها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، موافقته على قبول اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استنادًا إلى التقرير المقدم من اللجنة العامة.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض وصياغة تعديلات تتماشى مع الملاحظات الرئاسية.

عرض تقرير اللجنة العامة

كان المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، قد استعرض تقرير اللجنة العامة الذي تضمن تفاصيل اعتراض رئيس الجمهورية، وما أعلنه رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الأسباب والمبررات المقدمة.

وأوصت اللجنة بأن تقتصر المناقشات على المواد محل الاعتراض فقط، مع دراسة الأسباب المحددة لكل مادة، والتوافق مع الحكومة والجهات المعنية للوصول إلى تعديلات تحقق التوازن المطلوب.

تعزيز دولة القانون وحماية الحقوق

أكدت اللجنة العامة أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض جاء استنادًا إلى المادة (123) من الدستور، بما يعكس نهجًا سياسيًا قائمًا على دعم دولة القانون وصون الحقوق والحريات.

وشددت على أن الهدف من التعديلات هو ترسيخ منظومة عدالة جنائية متطورة، تقوم على الوضوح والدقة في الصياغة القانونية، بما يفتح آفاقًا أوسع لحماية الحريات وتحقيق سيادة القانون.