نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن اليوم الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار القاضي حازم بدوي اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025 اجتماعًا هامًا، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

ويُعد هذا الاجتماع من الاجتماعات المحورية في مسار العملية الانتخابية، حيث تستعرض الهيئة خلاله كافة الترتيبات التنظيمية والفنية والإدارية المتعلقة ببدء الاستعدادات الرسمية لإجراء الانتخابات البرلمانية.

مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات

ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا اليوم، على مسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، وذلك للإعلان الرسمي عن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب.

ويتضمن المؤتمر الكشف مواعيد فتح باب الترشح، وفترة تلقي طلبات المرشحين، وكذلك مواعيد الدعاية الانتخابية، ويوم الاقتراع داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى مواعيد إعلان النتائج النهائية وفقًا لما ينص عليه القانون والدستور.

دعوة وسائل الإعلام المحلية والدولية

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة، إلى حضور فعاليات المؤتمر الصحفي الذي سيُعلن خلاله الجدول الكامل للعملية الانتخابية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات أمام الرأي العام المحلي والعالمي، بما يضمن متابعة كافة مراحل الانتخابات من بدايتها حتى إعلان النتائج النهائية.

استعدادات شاملة لضمان نزاهة العملية الانتخابية

ومن المتوقع أن يتضمن البيان الرسمي الصادر عن الهيئة التأكيد على جاهزية الأجهزة التنفيذية والفنية لإدارة العملية الانتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، مع التنسيق الكامل بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات الحكومية المعنية لتأمين اللجان وتسهيل مشاركة الناخبين في مختلف المحافظات.

كما ستوضح الهيئة خلال المؤتمر آليات المتابعة الدولية والمحلية لضمان سير الانتخابات في أجواء ديمقراطية آمنة.