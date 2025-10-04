نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يفتتح اليوم معرض "تراثنا" للحرف اليدوية وعددًا من المصانع الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والمقام بأرض المعارض الدولية بمحور المشير، بمشاركة مئات العارضين من مختلف محافظات الجمهورية.

ويُعد معرض "تراثنا" أحد أهم الفعاليات التي تُقام سنويًا لدعم أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتيح لهم فرصة عرض منتجاتهم والترويج لها داخل السوق المحلية والخارجية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعات التراثية والحرفية والحفاظ على الهوية المصرية.

وعقب افتتاح المعرض، من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء بافتتاح عدد من المصانع الجديدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنتاج الدواء محليًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم قطاع الصناعة كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.

ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز دعم الصناعات الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية.