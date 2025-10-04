نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى اليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الجمعة ٣ أكتوبر، سفراء الدول الافريقية المعتمدين لدى منظمة اليونسكو، وذلك خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة يوم ٦ اكتوبر ٢٠٢٥ والتي تشهد الانتخابات على منصب مدير عام المنظمة.

حضر اللقاء كل من: عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق والدكتور خالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو.

وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التقدير لدعم الدول الأفريقية الشقيقة لترشيح الدكتور خالد العناني، مشيرًا إلى ما يشكله هذا الترشيح من تجسيد للتطلعات المشتركة للقارة الإفريقية لقيادة منظمة اليونسكو نحو تحقيق أهدافها النبيلة ونشر المعرفة والفكر والإبداع.

كما أعرب الوزير عبد العاطي، عن الاعتزاز بقيام الإتحاد الافريقي باصدار ٣ قرارات لاعتماد ترشيح د. خالد العناني في القمم الإفريقية المتتالية، في فبراير ٢٠٢٤ ويوليو ٢٠٢٤ ويوليو ٢٠٢٥، الأمر الذي يؤكد الإصطفاف الافريقي الرسمي خلف الترشيح المصري تقديرًا لكفاءة وقدرة د. خالد العناني وانعكاسا لثقة القارة الأفريقية في مصر لتحقيق التطلعات المشتركة لقارتنا الأفريقية.

من جانبه ثمن دكتور خالد العنانى جهود وزارة الخارجية لقيادة حملته الانتخابية التي استمرت لثلاثين شهرا، مشيرا إلى زيارته لاكثر من ٦٠ دولة أجرى خلالها لقاءات فى كافة الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي، مع مجموعة كبيرة من الوزراء والمسئولين والمثقفين، مما مكنه من طرح رؤية شاملة وتصور متكامل لمستقبل عمل اليونسكو تراعي مصالح جميع الدول الأعضاء لا سيما أولويات القارة الأفريقية.

هذا وقد أثمرت الجهود المكثفة لحملة الترشيح المصري في باريس بقيادة وزير الخارجية عن إعلان كل من سيريلانكا وباراجواي والمكسيك والأرجنتين تأييدها للترشيح المصري لتنضم بذلك لقائمة كبيرة من الدول المعلنة تأييدها لترشيح د. خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، وتستمر جهود حملة الترشيح المصري في باريس حتي موعد الانتخابات المقررة في ٦ أكتوبر ٢٠٢٥.