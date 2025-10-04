نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر تستضيف مؤتمرًا فلسطينيًا لبحث مستقبل غزة بمشاركة الفصائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أن مسؤولًا في حركة "حماس" أعلن أن جمهورية مصر العربية ستستضيف مؤتمرًا فلسطينيًا لبحث مستقبل قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الحوار الوطني الفلسطيني وتعزيز وحدة الصف، تمهيدًا لمرحلة إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار في القطاع بعد شهور من الحرب المدمرة.

ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية، إلى جانب شخصيات وطنية مستقلة، لبحث رؤية شاملة لمستقبل الحكم في غزة، وسبل التوصل إلى توافق وطني حول إدارة المرحلة المقبلة.

ويأتي الإعلان عن المؤتمر تزامنًا مع المشاورات الجارية في القاهرة بشأن تنفيذ خطة إنهاء الحرب التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تحظى بدعم مصري ودولي واسع لتحقيق السلام الدائم وتهيئة الظروف لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.