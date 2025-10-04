نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هام وعاجل.. موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2025 لجميع الموظفين- الحق شوف حسابك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم الموظفين مؤخرا بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2025، جاء ذلك تزامنا مع إعلان وزارة المالية المصرية من خلال الكتاب الدوري الصادرفي وقت سابق عن ميعاد صرف الرواتب لجميع العاملين في الدولة وذلك في كل من الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، حيث أنه من المقرر بدء صرف المرتبات وفقا للمواعيد المحددة وذلك في ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2025

أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2025، ومن المقرر بدء الصرف من يوم 23 أكتوبر الحالي ويستمر الصرف لمدة 5 أيام متصلة، أما عن ميعاد صرف المتأخرات والمستحقات لهذا الشهر سيكون خلال عدة أيام وتتمثل في كل من يوم 7 ويوم 8 ويوم 12 من الشهر الحالي، علما أنه يمكن صرف المرتبات وذلك عبر كل من ماكينات الصراف الآلي ATM وكذلك من خلال كافة فروع البنوك المختلفة، وأيضا عبر مكاتب البريد المصري.

جدول الحد الأدنى للأجور في مصر 2025 بعد الزيادة

في سياق متصل، فقد كشفت وزارة المالية عن جدول الحد الأدنى للأجور في مصر 2025 بعد الزيادة الأخيرة والتي تمثلت بذلك لتكون كما يلي: