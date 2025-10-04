نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هام وعاجل.. موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2025 لجميع الموظفين- الحق شوف حسابك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يهتم الموظفين مؤخرا بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2025، جاء ذلك تزامنا مع إعلان وزارة المالية المصرية من خلال الكتاب الدوري الصادرفي وقت سابق عن ميعاد صرف الرواتب لجميع العاملين في الدولة وذلك في كل من الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، حيث أنه من المقرر بدء صرف المرتبات وفقا للمواعيد المحددة وذلك في ماكينات الصراف الآلي.
موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2025
أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2025، ومن المقرر بدء الصرف من يوم 23 أكتوبر الحالي ويستمر الصرف لمدة 5 أيام متصلة، أما عن ميعاد صرف المتأخرات والمستحقات لهذا الشهر سيكون خلال عدة أيام وتتمثل في كل من يوم 7 ويوم 8 ويوم 12 من الشهر الحالي، علما أنه يمكن صرف المرتبات وذلك عبر كل من ماكينات الصراف الآلي ATM وكذلك من خلال كافة فروع البنوك المختلفة، وأيضا عبر مكاتب البريد المصري.
جدول الحد الأدنى للأجور في مصر 2025 بعد الزيادة
في سياق متصل، فقد كشفت وزارة المالية عن جدول الحد الأدنى للأجور في مصر 2025 بعد الزيادة الأخيرة والتي تمثلت بذلك لتكون كما يلي:
- بلغت رواتب الدرجة الممتازة تكون بقيمة 13.800 جنيه.
- بلغت رواتب الدرجة العالية تكون بقيمة 11.800 جنيه.
- بلغت رواتب درجة مدير عام تكون بقيمة 10.300 جنيه.
- بلغت رواتب الدرجة الأولى تكون بقيمة 9.800 جنيه.
- بلغت رواتب الدرجة الثانية تكون بقيمة 8.500 جنيه.
- بلغت رواتب الدرجة الثالثة تكون بقيمة 8000 جنيه.
- بلغت رواتب الدرجة الرابعة تكون بقيمة 7300 جنيه.
- بلغت رواتب الدرجة الخامسة تكون بقيمة 7100 جنيه.
- بلغت رواتب الدرجة السادسة تكون بقيمة 7100 جنيه.