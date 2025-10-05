نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص احتفالًا بذكرى انتصارات 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بدلًا من يوم الإثنين 6 أكتوبر، وذلك بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة (عيد القوات المسلحة).

وأوضح الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يُمنح العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا أو يومًا بديلًا بناءً على طلب كتابي منه، وفقًا لما نص عليه القانون.

كما أصدرت الوزارة الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 2025، الذي ينص على منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة الوطنية، تنفيذًا للمادة (129) من قانون العمل، وذلك في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الوزير على ضرورة التزام جميع المديريات والإدارات المركزية بتطبيق أحكام الكتاب ونشره في مواقع العمل والإنتاج، مشددًا على أن الهدف من القرار هو تحقيق البعد الاجتماعي والوطني للإجازات الرسمية.

وفي ختام بيانه، وجّه وزير العمل التهنئة لعمال وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار والرخاء لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.