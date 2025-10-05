نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة تحظر بيع منتجات الشيبسي والمقرمشات داخل المدارس حفاظًا على صحة الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن حظر بيع منتجات الشيبسي والمقرمشات والوجبات سريعة التحضير مثل الإندومي، والمياه الغازية، والكاتشب، والمايونيز، والساندوتشات المغلفة بجميع أنواعها، داخل المدارس بمختلف المراحل التعليمية، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، وحرصًا على سلامة الطلاب وصحتهم.

وشددت المديرية على منع تداول هذه المنتجات في جميع الجمعيات التعاونية بالمدارس، مع الالتزام ببيع الأغذية الآمنة والمفيدة فقط، والتي تشمل الوجبات الصحية وأطباق الفواكه الطازجة والخضروات والعصائر الطبيعية، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.

وأكدت المديرية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف التعليمات، مشددة على أهمية الالتزام الكامل بتوجيهات وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

وقد جاء التعميم بتوقيع الدكتورة أماني قرني إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وباعتماد كل من الموجه العام للتربية الاجتماعية، والموجه العام للتغذية، ومدير عام الشؤون التنفيذية.