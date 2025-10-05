نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير البنية التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات المصرية، وذلك بحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وعدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية، من بينهم اللواء محمود سليمان رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء طيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، ومجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

دعم الدولة لتطوير منظومة المطارات

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي قطاع الطيران المدني اهتمامًا خاصًا، باعتباره عنصرًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني والسياحة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث البنية التحتية للمطارات وتطبيق المعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن تيسير الإجراءات أمام المسافرين وتحسين تجربة الركاب.

وأوضح مدبولي أن تطوير المطارات لا يقتصر على التوسعات والإنشاءات، بل يشمل أيضًا تعزيز منظومة التأمين والسلامة داخل جميع المطارات المصرية، وفق أحدث الأنظمة العالمية المعتمدة.

عرض وزير الطيران المدني

من جانبه، استعرض الدكتور سامح الحفني جهود الوزارة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المطارات المصرية، تتضمن رفع الطاقة الاستيعابية، وتطبيق أحدث معايير التشغيل والجودة، بما يواكب الزيادة في الحركة الجوية والسياحية خلال السنوات المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الخطة تشمل أيضًا تزويد المطارات بأحدث أنظمة المراقبة والتأمين، المعتمدة من الجهات الدولية المختصة، فضلًا عن تطوير منظومة الحماية المدنية ورفع كفاءة الكوادر العاملة لضمان أعلى مستويات الأمان.

نحو مطارات أكثر أمانًا وتنافسية

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير، مشددًا على أن تحسين جودة خدمات المطارات المصرية يعزز من مكانتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، ويعكس صورة إيجابية عن مصر أمام العالم.