نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أول اختبار شهري لصفوف النقل 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولى اختبارات التقييم الشهري لصفوف النقل خلال العام الدراسي 2025/2026 في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، وتحديدًا في الفترة من الأحد 26 أكتوبر وحتى الخميس 30 أكتوبر 2025، وذلك وفق الخطة الزمنية المعتمدة لتنظيم عملية التقويم التربوي داخل المدارس على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا الاختبار الشهري في إطار نظام التقييم المستمر الذي تطبقه الوزارة ضمن خطتها لتطوير التعليم، حيث يهدف إلى قياس مستوى استيعاب الطلاب للدروس الأولى من المنهج الدراسي، ومتابعة التحصيل العلمي بانتظام، بما يضمن اكتشاف نقاط الضعف مبكرًا ومعالجتها قبل خوض امتحانات منتصف العام.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات الشهرية ليست موحدة على مستوى الجمهورية، بل يتم إعدادها داخل كل إدارة تعليمية على حدة من خلال موجهي المواد الدراسية، بحيث يضع موجه أول المادة الأسئلة الخاصة بالاختبار وفق المواصفات الفنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب وتنوع أنماط الأسئلة بين الفهم والتطبيق والتحليل.

كما شددت التعليمات على أن الاختبارات تُعقد داخل الحصص الدراسية دون تعطيل الجداول، بحيث لا يؤدي الطالب أكثر من مادتين في اليوم الواحد، مع توفير بيئة هادئة ومنظمة تتيح للطلاب أداء الامتحانات في أجواء مناسبة.

ويُعد الاختبار الشهري الأول فرصة مهمة للطلاب لتقييم مستوى استعدادهم مع بداية العام الدراسي، ووسيلة للمعلمين لمتابعة أداء طلابهم وقياس مدى تحقيق نواتج التعلم المستهدفة من المناهج المطورة. وتقوم المدارس بعد انتهاء الاختبارات بتحليل النتائج ومناقشتها داخل اجتماعات التوجيه الفني من أجل وضع خطط تحسين الأداء التعليمي خلال الشهر التالي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الاختبارات الشهرية لا تُضاف إلى مجموع نهاية العام بشكل مباشر، لكنها تعتبر مؤشرًا أساسيًا في ملف تقويم الطالب ضمن منظومة التعليم الجديدة، حيث تُستخدم في متابعة تطوره الأكاديمي والسلوكي، وتُسهم في تحديد مستويات الدعم التي يحتاجها كل طالب.