نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب تعليم القاهرة يحتفلون بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهل طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أسبوعهم الدراسي الثالث باحتفالات مبهجة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك برعاية الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وشهدت المدارس أجواء وطنية مميزة، حيث رفع الطلاب علم مصر في ساحات المدارس ورددوا الأغاني الوطنية التي تعبر عن الفخر والانتماء، كما تناولت الإذاعة المدرسية فقرات متنوعة حول بطولات القوات المسلحة المصرية ودورها في حماية الوطن واستعادة أراضيه، إلى جانب كلمات استعرض فيها الطلاب أمجاد أكتوبر ومعاني التضحية والفداء.

كما نظّم الطلاب معارض ولافتات فنية تحمل شعارات وطنية تعبّر عن روح النصر والعزة، بالإضافة إلى محاضرات تثقيفية حول أحداث الحرب وأبطالها الذين سطروا بدمائهم ملحمة العبور في السادس من أكتوبر 1973، والتي ستظل رمزًا للفخر والكرامة في ذاكرة الوطن.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص المديرية على تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب، وتعزيز روح الانتماء والفخر بتاريخ مصر المشرف، مشيرة إلى أن إحياء ذكرى أكتوبر يهدف إلى غرس قيم الإصرار والتفوق واتخاذ أبطال النصر قدوة في العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

واختتمت فعاليات اليوم بشعار:

«انتصارات أكتوبر.. تاريخ كتب بدماء المصريين»، تأكيدًا على أن نصر أكتوبر سيظل صفحة مضيئة في تاريخ مصر الحديث ومصدر إلهام للأجيال الجديدة.