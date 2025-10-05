نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ رئيس الوزراء يُتابع موقف مشروعات تطوير البنية التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات المصرية في المقال التالي

رئيس الوزراء يُتابع موقف مشروعات تطوير البنية التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات المصرية، في إطار حرص الدولة على رفع كفاءة منظومة الطيران المدني وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف مشروعات تطوير البنية التحتية وأنظمة التأمين في المطارات المصرية، خلال اجتماع موسع عقده اليوم بمقر الحكومة.

حضور موسع من قيادات الطيران المدني والجهات المعنية

شارك في الاجتماع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، واللواء محمود سليمان، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيدة أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والمهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء طيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والسيد مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

مدبولي: الدولة تدعم تطوير المطارات لتحقيق تجربة سفر متميزة

أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة خطط وزارة الطيران المدني لتطوير عناصر البنية التحتية ومنظومة التأمين والعمل داخل المطارات المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأضاف أن تطوير المطارات يسهم في تيسير الإجراءات وخلق تجربة مميزة للمسافرين، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران والسفر في الشرق الأوسط وإفريقيا.

خطة شاملة لتحديث المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية

من جانبه، عرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أبرز الخطوات المنفذة ضمن خطة تطوير المطارات المصرية، والتي تشمل تحديث البنية التحتية وتطبيق أحدث معايير الجودة والتشغيل، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات لمواكبة الزيادة في حركة السياحة والسفر، وتعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية إقليميًا ودوليًا.

تعزيز منظومة التأمين والحماية المدنية في المطارات

كما تناول الوزير الجهود المبذولة لتطوير منظومة التأمين داخل المطارات المصرية، من خلال تزويدها بأحدث الأنظمة العالمية المعتمدة من الجهات الدولية، بما يرفع كفاءتها الأمنية والتشغيلية، إلى جانب دعم منظومة الحماية المدنية لمواجهة أي طارئ بكفاءة عالية.