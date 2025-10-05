نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية تعلن شروط ومستندات الترشح لانتخابات مجلس النواب بنظام القوائم 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 على نظام القوائم، بدءًا من الأربعاء 8 أكتوبر وحتى الأربعاء 15 أكتوبر 2025، ولمدة ثمانية أيام.

وتُستقبل طلبات الترشح يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية ظهرًا.

طريقة التقدم بطلب الترشح بنظام القوائم

أوضحت الهيئة أن طلب الترشح لعضوية مجلس النواب بنظام القوائم يُقدَّم كتابيًا للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات، المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في المحكمة الابتدائية المختصة بكل دائرة انتخابية مخصصة لنظام القوائم.

ويُقدَّم الطلب على النموذج المعد لذلك، متضمنًا الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة، وفقًا لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية المعتمدة من الهيئة.

شروط الترشح ضمن القوائم الانتخابية

أكدت الهيئة أن لكل قائمة انتخابية يجب أن يكون لها ممثل قانوني من خارج القائمة نفسها، سواء كانت القائمة تضم مترشحين من حزب واحد أو أكثر، أو كانت من مستقلين غير منتمين لأحزاب سياسية، أو تجمع بين الجانبين.

ويُثبت هذا التمثيل القانوني للقائمة بموجب شهادة معتمدة صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما يُلزم ممثل القائمة بتقديم طلب الترشح مكتوبًا على النموذج المخصص، مرفقًا به:

كشف بأسماء المترشحين الأصليين في القائمة وصفاتهم.

كشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين وصفاتهم.

عدد المرشحين في القائمة

وشددت الهيئة على أن كل قائمة انتخابية يجب أن تتضمن عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، إضافةً إلى عدد مماثل من المرشحين الاحتياطيين.

وفي حال تمتع المترشح بأكثر من صفة، يُعتد فقط بالصفة التي ترشح على أساسها داخل القائمة.

تنظيم قانوني وإشراف كامل من الهيئة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع إجراءات الترشح تخضع للإشراف الكامل من الهيئة، وفق القواعد القانونية المنظمة لانتخابات مجلس النواب، بما يضمن الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع القوائم المتنافسة.