نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، وذلك في إطار المتابعة الدورية لجهود الدولة في توفيق أوضاع الكنائس غير المقننة على مستوى الجمهورية.

استمرار جهود الدولة لتقنين أوضاع الكنائس

يأتي الاجتماع في ضوء حرص الحكومة على استكمال أعمال اللجنة المعنية بدراسة طلبات تقنين أوضاع الكنائس، بما يضمن تنظيم أوضاع المباني الكنسية وفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس.

دعم الدولة لحرية ممارسة الشعائر الدينية

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على استمرار دعم الدولة الكامل لحرية ممارسة الشعائر الدينية، وتوفير الأطر القانونية التي تكفل للمواطنين أداء عباداتهم في دور عبادة آمنة ومقننة، مشيدًا بالتعاون المستمر بين مختلف الجهات المعنية في هذا الملف.