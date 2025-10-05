نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 عبر بوابة مصر الرقمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 إلكترونيا، حيث تأتي تلك الخدمة في إطار وصول الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتخفيف العبء عنهم وتضمنت تلك الفئات كل من مستفيدي معاش التضامن الاجتماعي، والحاصلين على تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، وأيضا أبناء وزوجات الشهداء، علما أنه يمكن القيام بتلك الخدمة أونلاين عبر بوابة مصر الرقمية دون عناء الذهاب أو التوجه للمكاتب الحكومية والانتظار في الزحام.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية ثم اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت على النحو التالي:

قم بالدخول على رابط بوابة مصر الرقمية.

بعد ذلك يجب اختيار خدمات التموين بالقائمة.

من ثم يتم الضغط على خانة إضافة فرد جديد.

تسجيل الدخول للموقع بالحساب المسجل من قبل.

ثم يتم كتابة الاسم الرباعي للطفل وكذلك اسم الأم.

الآن يتم تسجيل الرقم القومي للطفل من شهادة الميلاد.

تحديد صلة القرابة، والضغط على زر إضافة الأبناء.

شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين

أما عن شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين لعام 2025 وفقا لما أعلنته بعض من المصادر الرسمية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فتتمثل بذلك وتكون على النحو التالي: