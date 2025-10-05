نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:: هل يوجد زيادة في أسعار البنزين والسولار - التفاصيل كاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم العديد من المواطنين مؤخرا بالتعرف على أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر الأحد 5 أكتوبر 2025، حيث يعبتر البنزين من أهم مصادر الطاقة والتي يعتمد عليها جميع الأفراد وتؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات وكذلك على تكاليف النقل والمواصلات، لذلك نستعرض لكم السطور الآتية أخر تحديث عن أسعار جميع أنواع البنزين والسولار وكذلك المازوت والغاز فتابعونا.

أسعار البنزين والسولار

جاءت أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر وفقا لأخر تحديث معلن من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لتكون بذلك على النحو الآتي:

بلغ سعر لتر بنزين 95 الآن في محطات الوقود عند 19 جنيه.

بلغ سعر لتر بنزين 92 الآن في محطات الوقود عند 17.25 جنيه.

بلغ سعر لتر بنزين 80 الآن في محطات الوقود عند 15.75 جنيه.

بلغ سعر لتر السولار الآن في محطات الوقود عند 15.5 جنيه.

بلغ سعر لتر الكيروسين الآن في محطات الوقود عند 15.5 جنيه.

بلغ سعر طن المازوت الآن في محطات الوقود عند 10500 جنيه.

بلغ أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم الآن عند قيمة 200 جنيه

موعد اجتماع لجنة تسعير البنزين

من المتوقع بأن تعقد لجنة تسعير البنزين للمنتجات البترولية اجتماعها الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك للإعلان عن الأسعار الجديدة، ويذكر إن اللجنة قد أعلنت في بداية شهر أبريل الماضي زيادة كافة أنواع أسعار البنزين وكذلك السولار والغاز والمازوت الصناعي ومنذ ذلك الوقت فقد تم تثبيت الأسعار التي تم العمل بيها خلال الفترة الماضية، ومن المقرر الكشف تلك الأسعار التي تكون مرتبطة بالتقلبات العالمية وكذلك ارتفاع أسعار النفط الخام وتغيير سعر صرف العملة.