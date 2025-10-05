نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب وزير التعليم يتفقد مدارس شرق مدينة نصر لمتابعة انتظام الدراسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية، قام اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025، الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني، بجولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

وكان في استقبالهم جيهان عبد الرازق، مدير عام الإدارة التعليمية، وعدد من مديري المدارس. وشملت الجولة زيارة كل من مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة جمال عبد الناصر الرسمية لغات، ومدرسة أم المؤمنين الابتدائية.

وخلال الزيارة، تابع نائب الوزير ومدير عام التعليم الفني دفاتر الحضور والانصراف، واطمأنا على انتظام سير العملية التعليمية داخل الفصول، والتزام المعلمين بالشرح داخل الحصص، كما تم التأكد من تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بتقليل الكثافات الطلابية ومراجعة القوائم الدراسية بكل فصل.

وشدد نائب الوزير على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بشكل يومي نسب التوزيع لضمان حصول كل طالب على حقه في التعلم منذ الأسبوع الأول للدراسة.

كما تضمنت الجولة تفقد مستوى النظافة والانضباط داخل المدارس، وتهيئة الفصول والساحات لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، مؤكدًا أن الهدف من هذه الزيارات الميدانية هو ضمان جودة العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المدارس منذ بداية العام الدراسي.