الأوقاف تنفذ برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "مهارات المديرين الفاعلين "للعاملين بديوانها العام"

أحمد جودة - القاهرة - بالتعاون مع الرقابة الإدارية

نفذت وزارة الأوقاف بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، فعاليات برنامج تدريبي بعنوان "مهارات المديرين الفاعلين"، بمقر الهيئة بالقاهرة، وبمشاركة (60) متدربًا من العاملين بديوان عام الوزارة، في إطار حرص وزارة الأوقاف على تنمية قدرات كوادرها الإدارية والارتقاء بمهاراتهم القيادية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد قيادات إدارية قادرة على إدارة فرق العمل بكفاءة، وتعزيز مهارات التخطيط الاستراتيجي، واتخاذ القرار، والتواصل الفعّال، فضلًا عن تنمية مهارات التحفيز والمتابعة والقدرة على حل المشكلات.

وقد تميز البرنامج بتنوع محاوره التدريبية واتباع أساليب تفاعلية حديثة تجمع بين الجانبين النظري والعملي، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة للمشاركين، ويسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي بالوزارة.

تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها وزارة الأوقاف بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، في إطار خطتها المستمرة لبناء كوادر بشرية مؤهلة، قادرة على مواكبة متطلبات العمل الإداري الحديث، ودعم جهود الدولة في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق التنمية المستدامة.