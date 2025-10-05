نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل لجنة عليا برئاسة "تنظيم الإعلام" وعضوية نخبة من رواد المهنة يتقدمهم عادل حمودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بتكليف رئاسي لوضع خارطة طريق لتطوير الإعلام المصري

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوضع خارطة طريق شاملة تُعيد صياغة مستقبل الإعلام الوطني بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز دوره في دعم الوعي المجتمعي.

وفي خطوة تعكس الاهتمام الرئاسي بتحديث وتطوير منظومة الإعلام المصري،، تتولى اللجنة إعداد رؤية متكاملة تتضمن توصيفًا دقيقًا لواقع الإعلام المصري وتحدياته، مع تحديد الأهداف والجهات المنوطة بالتنفيذ، لضمان تفعيل آليات التطوير بشكل فعّال ومستدام.

تشكيل اللجنة

وجاء تشكيل اللجنة بناءً على ما عرضه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتنسيق مع رئيسي الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، على أن يرأس اللجنة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتضم في عضويتها نخبة من أبرز الإعلاميين والصحفيين والخبراء في المجال.

ضمن الأسماء البارزة في التشكيل

ومن بين الأسماء البارزة التي ضمها القرار: الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يُعد أحد رموز الصحافة المصرية وصاحب تجربة ثرية تمتد لعقود من العمل المهني والإبداعي. كما تضم اللجنة الإعلاميين عصام الأمير، منى الحديدي، حمدي رزق، خالد البلشي، طارق سعدة، إلى جانب رموز من مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركات الإنتاج والمنصات الرقمية.

كما يشارك في اللجنة نخبة من المتخصصين والأكاديميين، من بينهم الدكتور عبد المنعم سعيد، والدكتور حسين أمين، والدكتور محمد شومان، والدكتورة منى الحديدي، إضافة إلى ممثلين عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من رؤساء التحرير والقنوات الفضائية والمنصات الرقمية الكبرى.

يتضمن نتائج وتوصيات

ونص القرار على أن تُعد اللجنة خلال شهرين تقريرًا شاملًا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات التنفيذ، يُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على السيد رئيس الجمهورية، مع تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة الجوانب المختلفة من التطوير الإعلامي، سواء في المحتوى أو الإدارة أو التحول الرقمي.

بهذا القرار، تضع الدولة اللبنة الأولى نحو تطوير شامل للإعلام المصري، برؤية تواكب العصر وتحافظ على الهوية، مستعينة بخبرات رموز المهنة، وفي مقدمتهم الكاتب الكبير عادل حمودة، صاحب البصمة الواضحة في الصحافة الوطنية.