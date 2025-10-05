نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بالذكرى الـ52 على انتصارات أكتوبر المجيدة: علامة فارقة في تاريخ وطننا العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنّأ النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وقادة الأفرع الرئيسية، والضباط، وضباط الصف، والجنود من أبناء قواتنا المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم، بالذكرى الـ52 على انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

قال نقيب الإعلاميين: وإذ نحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لهذا النصر العظيم، يطيب لي، يا فخامة الرئيس، بالأصالة عن نفسي، وكل إعلاميي مصر، أن أتقدم إلى فخامتكم بأسمى آيات التهاني، وأطيب الأمنيات بدوام العطاء لما فيه صالح البلاد والعباد.

وأكد نقيب الإعلاميين أن حرب أكتوبر كانت علامة فارقة في تاريخ وطننا العزيز مصر، حيث سطر فيها أبناء قواتنا المسلحة ملحمة حولت الهزيمة إلى نصر، ليحفروا بدمائهم الطاهرة الزكية بطولات النصر التي نفخر بها جيلًا بعد جيل.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن ما تشهده منطقتنا اليوم من تحديات جسام، ومخاطر كبرى، تجعلنا نستلهم روح أكتوبر في الاصطفاف الوطني، ووحدة الصف، فهما درع الوطن الحصين ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.

واختتم نقيب الإعلاميين تهنئته للرئيس السيسي في ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر بأن كل إعلاميي مصر على العهد، وخلف قيادتكم الحكيمة في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية،سائلين الله عز وجل أن يُمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن، والأمان، والاستقرار.