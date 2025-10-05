نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رابط تسجيل اللوتري الأمريكي 2026 للهجرة إلى أمريكا عبر موقع وزارة الخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق رابط تسجيل اللوتري الأمريكي 2026 والتي تعد فرصة ذهبية للراغبين في العيش بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتيح هذه الفرصة للفائزين بالهجرة الشرعية الحصول على إقامة دائمة والتي تسمى “جرين كارد”، فمن خلالها يستطيع الشخص العيش والعمل فيها بشكل قانوني ومما لاشك فيه أنها حلم لكثير من الشباب الذين يحلمون بمستقبل أفضل، والجدير بالذكر أن الجهات المختصة وضعت مجموعة من الشروط التي وفقًا لها يتم الاختيار.

رابط تسجيل اللوتري الأمريكي 2026

حرصت وزارة الخارجية الأمريكية على التأكيد بأن التقديم ليس متاحًا إلا عبر رابط تسجيل اللوتري الأمريكي 2026 الرسمي، فقد شددت على المتقدمين بضرورة التأكد من الموقع قبل التسجيل بالإضافة إلى أن التقديم مجاني ولا يتطلب أي رسوم، وفيما يلي خطوات القيام بذلك:

الذهاب إلى موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

الضغط على خيار Begin Entry لتعبئة الاستمارة.

ادخال البيانات الشخصية والمتمثلة في (الاسم، تاريخ الميلاد، الجنسية، الحالة الاجتماعية، البريد الالكتروني).

رفع الصورة الشخصية مطابقة للمواصفات.

مراجعة البيانات المدخلة ثم الضغط على خيار ارسال الطلب.

علمًا بأنه من الضروري الاحتفاظ برقم التسجيل لأنه يتم الاستعلام عن النتيجة من خلاله.

موعد فتح موقع تسجيل اللوتري الأمريكي 2026

بالفعل انطلقت أول أيام التسجيل على الهجرة الشرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعام الجديد 2026 في يوم 2 أكتوبر 2025 ويستمر باب التسجيل مفتوحًا حتى بداية شهر نوفمبر المقبل، ومن المحدد أن تظهر نتيجة القبول خلال العام القادم.

شروط القبول في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

فيما يلي الشروط التي قامت بوضعها وزارة الخارجية الأمريكية والتي بناء عليها يتم القبول: