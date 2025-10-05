نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القبض هنزل امتى" مواعيد صرف المرتبات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة بجميع المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة المالية المصرية مواعيد صرف المرتبات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها بالفعل خلال شهر يوليو الماضي، ولقد قامت الوزارة بتخصيص مواقيت محددة لكل وزارة وجهة حكومية، ومن المقرر أن يتم ضخ جميع المستحقات المالية لكل الموظفين بالقطاع العام قبل مواعيد الصرف بأيام، فيما شددت الوزارة على المستفيدين بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم التكدس أمام منافذ الصرف حرصًا على سلامة الجميع.

مواعيد صرف المرتبات أكتوبر 2025

أعلنت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة المالية مواعيد صرف المرتبات أكتوبر 2025 لكل العاملين بالقطاع الحكومي، فاعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر تبدأ أول أيام صرف الرواتب ويستمر الصرف لمدة 5 أيام متتالية حيث ينتهي في يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر نفسه، بينما يتم صرف المستحقات المتأخرة أيام (7،8،12) بجميع المحافظات.

أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

يتاح لكل العاملين سحب رواتبهم من خلال أحد المنافذ التي خصصتها الحكومة لهم، فلا شك أن هذا سهل ووفر على الموظفين الوقت والجهد مما يؤدي إلى عدم الازدحام والتكدس أمام المنشآت، وفيما يلي إليك التفصيل:

ماكينات الصرافة الآلية ATM.

البنوك المصرية المتوفرة بجميع المحافظات.

البريد المصري الذي يغطي القرى.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

قامت الجهات المعنية بتحديد أيام معدودة لكل جهة أو وزارة يتم خلالها صرف المستحقات المالية، وفيما يلي إليك التفصيل: