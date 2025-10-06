نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأعلى للجامعات يُصدر كتيبًا توثيقيًا لتاريخ الحرب وأبطالها تخليدًا لبطولات الجيش المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار احتفالات الدولة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، واستمرارًا لحرص القيادة السياسية على بناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إعداد كتيب توثيقي شامل بعنوان “تاريخ انتصارات أكتوبر المجيدة وأبرز الرموز العسكرية المصرية”، تخليدًا لبطولات الجيش المصري ووفاءً لتضحيات أبطاله الذين صاغوا بدمائهم ملحمة النصر والعزة.

ترسيخ قيم الانتماء والولاء

يأتي إعداد الكتيب في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي تؤكد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، الهادفة إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء، من خلال التنسيق والتكامل بين جميع مؤسسات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن هذه الخطوة تأتي إيمانًا بدور الجامعات المصرية في تشكيل وعي الشباب، وإعداد أجيال جديدة تحمل روح الولاء والانتماء للوطن، وتشارك بفاعلية في عملية التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الكتيب يمثل مصدرًا معرفيًا وتاريخيًا لتعريف الطلاب بتاريخ جيشهم العظيم وإنجازاته الخالدة.

أكتوبر.. ملحمة العزة والكرامة

وأوضح المجلس أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر 1973 ستظل لحظة فارقة في تاريخ الأمة المصرية والعربية، إذ جسّدت إرادة المصريين الصلبة، وحققت معجزة عسكرية أعادت للأمة العربية كرامتها وهيبتها، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية كانت ولا تزال درع الوطن وسيفه، وصاحبة العقيدة الراسخة في الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.

وأشار المجلس إلى أن حرب أكتوبر ليست مجرد معركة عسكرية، بل ملحمة وطنية خالدة أعادت الثقة في النفس، ورسّخت روح العطاء والفداء، وأكدت للعالم أن الجيش المصري قادر على صنع المستحيل بإرادته الصلبة وإيمانه العميق بعدالة قضيته.

تحية للشهداء والأبطال

وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية، وجّه المجلس الأعلى للجامعات تحية إجلال وتقدير لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، داعيًا الأجيال الجديدة إلى استلهام قيم البطولة والعزيمة من رجال أكتوبر، ومواصلة العمل الجاد لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنمية والازدهار وبناء الإنسان.

إصدار الكتيب إلكترونيًا

وأعلن المجلس عن إتاحة الكتيب في نسخته الرقمية عبر الرابط التالي:

