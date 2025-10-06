نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أصدق التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

كما شملت التهنئة أبناء الشعب المصري وقيادات القوات المسلحة، تقديرًا لما قدموه من بطولات وتضحيات خالدة.

وأكد الدكتور قنديل أن انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ الأمة، ورمزًا للإرادة المصرية الصلبة والعزيمة التي لا تلين، مشيرًا إلى أن هذه الحرب لم تكن تقليدية، بل جسدت أرقى صور التخطيط الاستراتيجي والقيادة الحكيمة، لتصبح نموذجًا يُحتذى به في مواجهة التحديات.

وأضاف رئيس الجامعة أن ذكرى النصر العظيم ستبقى محفورة في وجدان كل مصري، باعتبارها تجسيدًا للعزة والكرامة والتضحية من أجل الوطن، مشددًا على أن ما حققته القوات المسلحة في هذا اليوم التاريخي لا يمثل مصدر فخر للمصريين فحسب، بل للأمة العربية بأسرها.

وفي ختام كلمته، تقدم الدكتور قنديل بالتهنئة إلى جميع منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدًا أن ذكرى السادس من أكتوبر تمثل دافعًا للأجيال الجديدة لاستلهام روح التضحية والعطاء، داعيًا الطلاب إلى إدراك حجم التضحيات التي قدمها الأجداد من أجل أن تنعم مصر بالأمن والاستقرار.