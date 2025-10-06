نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر تستضيف اليوم مفاوضات بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، جولة مفاوضات جديدة بين وفدين من إسرائيل وحركة حماس، لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع آلية لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، في إطار المبادرة الأمريكية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، إن هذه المشاورات تأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها القاهرة بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت لعامين متتاليين، ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

ووصل إلى القاهرة، مساء أمس الأحد، وفد حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، لبدء المباحثات حول آليات وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وتبادل الأسرى، وفق ما أكدته الحركة في بيان مقتضب.

ومن المقرر أن يصل اليوم وفد إسرائيلي رفيع المستوى للمشاركة في الاجتماعات، التي ستركز على مناقشة المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب، والتي حظيت بموافقة مبدئية من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وسط ترقب إقليمي ودولي لنتائج هذه الجولة من المفاوضات التي قد تمهد الطريق نحو اتفاق شامل لإنهاء الصراع في غزة.