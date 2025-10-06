نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي في ذكرى حرب أكتوبر: يوم أضاف لمصر والعرب جميعًا فخرًا ومجدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوم السادس من أكتوبر عام 1973 سيظل يومًا خالدًا في تاريخ مصر والأمة العربية، حيث سطر فيه المصريون أعظم ملاحم البطولة والفداء، مضيفًا أن هذا اليوم المجيد أضاف فخرًا ومجدًا لمصر والعرب جميعًا.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة: "في هذا اليوم المجيد نقف وقفة عزة وفخر، نحيي فيها ذكرى يوم خالد في تاريخ ووجدان هذه الأمة، يوم السادس من أكتوبر عام 1973، ذلك اليوم الذي أضاف لمصر والعرب جميعًا فخرًا ومجدًا، إنه يوم الانتصار العظيم ويوم العبور، يوم وقف فيه العالم احترامًا وإجلالًا لعظمة وإرادة المصريين ووحدة القرار العربي".

وأضاف الرئيس أن ذكرى حرب أكتوبر ستظل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة، ودليلًا على أن الإرادة المصرية لا تعرف المستحيل، مؤكدًا أن الشعب المصري وجيشه سيظلان على العهد، متمسكين بروح النصر في بناء وطن قوي ومزدهر يحافظ على أمنه واستقراره.