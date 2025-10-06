نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: تحية خالصة إلى روح القائد العظيم أنور السادات بطل الحرب والسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير واعتزاز إلى روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، وصاحب القرار الجريء والرؤية الثاقبة، الذي قاد الأمة المصرية نحو النصر والسلام.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة: "نتوجه بتحية خالصة إلى روح القائد العظيم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، وصاحب القرار الجريء والرؤية الثاقبة، الذي قاد الأمة بحكمة وشجاعة نحو النصر والسلام".

وأضاف الرئيس السيسي أن مصر لا تنسى أبناءها الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، موجهًا التحية إلى قادة القوات المسلحة، وكل ضابط وجندي وشهيد ارتقى إلى السماء، وكل جريح نزف من أجل تراب مصر، مؤكدًا أن تضحياتهم كانت وما زالت الركيزة الأساسية لعزة الوطن واستقراره.